МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства обсудит меры по предотвращению негативного влияния энергокризиса на российскую экономику, сообщили в Кремле. Путин попросил доложить о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

С докладом по этому поводу выступит первый вице-премьер Андрей Белоусов, указано в сообщении. Кроме того, в обсуждении ситуации с обеспечением внутреннего рынка продовольственными товарами примет участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Внимание на риски для России от энергетического кризиса в Европе президент обратил на совещании с правительством 20 октября. Он говорил, что из-за резкого роста цен на энергоносители возникают проблемы и в смежных отраслях, в том числе были вынуждены приостановить свою деятельность ряд заводов в Европе по производству азотных удобрений. Это, по словам российского президента, в дальнейшем грозит серьезными трудностями для сельского хозяйства, в том числе и в России, поскольку увеличивается давление на цены на удобрения.

В связи с этим Путин попросил правительство к 1 ноября представить комплекс мер, которые обеспечили бы интересы российских аграриев и сдерживали бы и рост цен на продовольствие. На минувшей неделе глава правительства Михаил Мишустин объявил о том, что кабмин принял решение ограничить на полгода экспорт из России азотных и сложных азотосодержащих удобрений — квоты составят 5,9 миллиона и 5,35 миллиона тонн соответственно.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в октябре в месячном выражении составила 2,17% против 0,99% в сентябре текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 10,89% с 9,21% месяцем ранее.

Исходя из данных статистического ведомства, рост цен на продовольственные товары за октябрь стал для этого месяца максимальным с 2007 года — тогда продовольственная инфляция во второй осенний месяц составила 3,26%. Если рассматривать динамику продовольственной инфляции в целом за все месяцы, то уровень октября — самый высокий с февраля 2015 года (тогда рост цен в месячном выражении составил 3,29%).

В целом инфляция в РФ в октябре составила 8,13% в годовом выражении, с начала года – 6,49%. Минэкономразвития, комментируя эти данные, указывало, что основной вклад в инфляцию в октябре внес рост цен на продовольственные товары (прежде всего, на картофель и сезонный рост цен на огурцы и помидоры).

В текущем году для стабилизации цен на продукты кабмин принял ряд решений, в том числе были внедрены демпферные механизмы — на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы и введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Кроме того, ряд дополнительных мер предложил Минсельхоз. Среди них — субсидии на вовлечение в оборот земель под овощеводство; средства на расширение производства, техническое переоснащение и строительство хранилищ; льготы на транспортировку и кредитование; помощь в создании селекционно-семеноводческих центров.

В середине октября премьер Мишустин признавал, что меры правительства оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию с ценами в долгосрочной перспективе. Он также поручил Белоусову скоординировать работу по сдерживанию цен на продовольствие.

Банк России ждет, что годовая инфляция по итогам 2021 года будет находиться в интервале 7,4-7,9%, при этом Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 7,4%.