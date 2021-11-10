МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ФНМ сообщила, что у россиян осталось меньше месяца для своевременной уплаты имущественных налогов за 2020 год. Проект о едином налоговом платеже на бизнес готов ко второму чтению

"Срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 2020 год, истекает 1 декабря", — сказано в сообщении.

Уплату налогов можно произвести через сервис "Заплати налоги" либо через личный кабинет на сайте ФНС.

ФНС отметила, что в случае просрочки уплаты, уже со 2 декабря налогоплательщику ежедневно будут начисляться пени. Инспекторы направят требование об уплате просроченного налога. При его неисполнении ФНС обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы. Они вправе принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество

Если налогоплательщик до сих пор не получил уведомление и при этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ФНС.