МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ исключило из плана приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы судоходную компанию "Совкомфлот", а также "Росспиртпром" и Кизлярский коньячный завод, следует из постановления, опубликованном на портале правовой информации. ФНС напомнила о сроках уплаты налогов на имущество

"В прогнозном плане приватизации федерального имущества… на 2020-2022 годы… в абзаце шестом… подраздела два раздела один слова "в уставных капиталах акционерных обществ "Современный коммерческий флот" (до 75% плюс одна акция), "Росспиртпром" (до 75% плюс одна акция), "Банк ВТБ" (до 50% плюс одна обыкновенная именная акция), "Кизлярский коньячный завод" (до 50% плюс одна акция)" заменить словами "в уставном капитале Банка ВТБ… до 50% плюс одна обыкновенная акция", — говорится в постановлении.

Таким образом, из плана приватизации до 2022 года исключены "Совкомфлот", "Росспиртпром" и Кизлярский коньячный завод.

Правительство РФ в конце прошлого года утвердило план приватизации на 2020-2022 годы, в него были включены 186 акционерных обществ, 86 ФГУПов, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тысячи объектов другого имущества госказны. Среди предназначавшихся к приватизации активов были семь крупных: ВТБ, "Совкомфлот", НМТП, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод и Махачкалинский морской торговый порт.

В конце декабря прошлого года кабмин исключил из программы приватизации пакет акций НМТП.