МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сеть магазинов товаров для дома IKEA в 2021 финансовом году (с сентября 2020 года по август 2021 года) увеличила продажи в РФ на 31%, сообщил гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Прошедший финансовый год был одним из лучших для нас. Наши продажи выросли на 31%", — сказал Эрнтелл на пресс-конференции в среду. По его словам, российский рынок является одним из наиболее существенных с точки зрения доли в глобальных продажах. В IKEA рассказали на сколько вырастут цены на товары в России

На рост продаж повлияли не только результаты физических магазинов, но и реализация товаров через интернет. Так, доля онлайн-продаж в общих продажах за время пандемии увеличилась до 20% с 11-12%.

Компания ожидает, что онлайн-продажи продолжат рост, хотя, возможно, и не такими быстрыми темпами. Так, по итогам 2022 финансового года их доля может вырасти до 22-23%, однако динамика будет зависеть от развития ситуации с пандемией COVID-19.

IKEA в России также планирует запустить новый формат небольших дизайн-студий для открытия в регионах. По словам Эрнтелла, площадь подобных малых студий будет составлять 75-125 квадратных метров. Компания изучает возможности для открытия таких объектов в городах регионов с довольно высоким количеством жителей.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в примерно 30 странах мира, управляет порядка 450 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, три магазина городского формата и шесть дизайн-студий IKEA.