МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Возможные санкции ЕС против Белоруссии из-за ситуации с беженцами на границе с Польшей могут затронуть авиакомпании, заявил в среду глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

"Да, если будет необходимо, будут дальнейшие санкции, и они могут также коснуться авиакомпаний и Белоруссии напрямую", — заявил Линхарт журналистам.

Министр назвал совершенно неприемлемым отправку людей к границе, назвав это нарушением прав человек и шантажом. Министр выразил солидарность Польше и Литве и анонсировал точечные меры против причастных к ситуации в Минске. СМИ: товарооборот между Эстонией и Белоруссией рекородно вырос

"Я думаю, потребуются санкции, защита границы и переговоры с транзитными странами и странами происхождения. Думаю, мы должны будем последовательно применить эти три меры", — добавил Линхарт.

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает.

В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.