МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Эстонией и Белоруссией, которая находится под европейскими санкциями, в этом году достиг 464 миллионов евро, что является максимальным показателем объемов торговли между странами, сообщил в среду портал эстонского телерадиовещания ERR. Власти Австрии рассказали о новых возможных санкциях против Белоруссии

"Товарооборот между Эстонией и Белоруссией, которая находится под европейскими санкциями, в этом году достиг 464 миллионов евро. Таким образом, оказался побит рекорд 2018 года, когда эта сумма составила 427 миллионов евро", — говорится в сообщении.

По словам ведущего аналитика эстонского департамента статистики Эвелин Пуура, в сентябре импорт из Белоруссии подскочил на 245% в годовом сравнении и достиг 53 миллионов евро. "Львиную долю ввозимых товаров составляют различные минеральные продукты, топливные масла, которых у нас много перерабатывают. Все больше стал расти импорт древесины и изделий из дерева, а также металла, это различные металлические профили, двери и другая продукция", — сказала аналитик ERR.

Департамент статистики отмечает, что в прошлом году из Эстонии в Белоруссию было экспортировано товаров на сумму более 72 миллионов евро, а за девять месяцев этого года — почти на 52 миллиона евро. Основными статьями экспорта в этом году стали какао-бобы и мороженая рыба.

Евросоюз минувшим летом расширил список санкций в отношении Минска. Среди прочего был запрещен импорт активно применяемого в сельском хозяйстве в качестве минерального удобрения хлористого калия, а также нефтепродуктов. Принятое Брюсселем решение не распространялось на сделки, которые были заключены до 25 июня, или дополнительные соглашения, необходимые для выполнения соответствующих договоров. Все последующие соглашения попадают под санкции.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.