МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Особые экономические зоны рекреационно-туристического профиля создадут на Ставрополье, что позволит привлечь инвесторов для развития курортов и создать новые рабочие места, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Формирование на курортах края особых экономических зон ведется в соответствии с комплексной программой по развитию Кавказских Минеральных Вод (КМВ) до 2030 года. Она была утверждена председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в сентябре и включает меры по улучшению инженерной, транспортной и курортной инфраструктуры общей стоимостью более 50 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках исполнения программы предполагается сформировать новые инвестиционные площадки.

"Они будут размещены в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Это позволит создать дополнительно более 23 тысяч мест в санаторно-гостиничном комплексе края. Особые зоны станут действенным инструментом для привлечения инвесторов и создания новых рабочих вакансий для жителей Ставрополья", — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Власти уточняют, что в рамках комплексной программы по развитию КМВ запланировано масштабное обновление и расширение возможностей коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает потребности населенных пунктов региона.