МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 294,37 рубля на акцию, или 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по акциям ПАО "Магнит" в размере 29 999 645 571,35 рубля, что составляет 294,37 рубля на одну обыкновенную акцию, и установить 31 декабря 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов", — говорится в сообщении.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец сентября находилось 25 315 магазинов. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.