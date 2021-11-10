МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в октябре составил 103,6 пункта после 103,2 пункта в сентябре, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Показатель в других странах неформального клуба БРИК в отчетном месяце в основном снизился: в Китае показатель остался на уровне прошлого месяца в 101,2 пункта, в Индии немного опустился до 97,7 пункта с 97,8 пункта, в Бразилии — до 100,5 пункта со 101,2 в августе.

"Среди основных развивающихся экономик индекс CLI в Китае показал замедление роста. Снижение CLI в Индии также свидетельствует о замедлении роста, но мы ожидаем, что уровень реального ВВП останется ниже долгосрочной тенденции роста. Замедление роста отмечено и в Бразилии, в то время как CLI в России продолжает указывать на устойчивый рост, превышающий трендовый уровень", — оценивает ситуацию ОЭСР.

Кроме того, агрегированный CLI стран "большой семерки" в минувшем месяце остался на уровне сентября в 100,7 пункта. Показатель на уровне сентября сохранился в Канаде, Франции, Италии и США. В Японии, Германии и Великобритании снизился на 0,1 пункта.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.