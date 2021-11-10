МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк и Совет Европы на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021 договорились сотрудничать в сфере новых технологий, сообщается на сайте банка.

"Сбер присоединился к партнерству Совета Европы с цифровыми компаниями. Официальная церемония состоялась на международной конференции "Сбера" по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey 10 ноября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках договора стороны планируют обмениваться информацией, мнениями и лучшими практиками и развивать взаимодействие и партнерство в высокотехнологичных сферах. Также сообщается, что для участия в церемонии в Москву прибыл заместитель генсекретаря Совета Бьерн Берге.

"Развивать сотрудничество по вопросам, связанным с развитием технологий на благо человека, в наших общих интересах. В своей работе Совет Европы стремится обмениваться мнениями, сведениями и лучшими практиками с различными заинтересованными участниками. И в этой связи "Сбер" зарекомендовал себя как активная, готовая к сотрудничеству сторона, особенно когда речь идет об обсуждении регулирования ИИ. И мы рады объявить, что теперь наше сотрудничество со "Сбером" будет еще более активным и плодотворным", — приводятся в сообщении слова Берге.

Формат партнерства Совета Европы с ведущими технологическими компаниями мира учрежден в 2017 году и представляет собой платформу для сотрудничества и консультаций Совета Европы с бизнесом по конкретным проектам в сфере новых технологий. Его цель — способствовать обмену опытом и взглядами по гуманитарным вопросам повестки Совета Европы в цифровой среде, также говорится в сообщении. Добавляется также, что подобные партнерские соглашения уже заключены Советом Европы с 14 мировыми технологическими компаниями, включая Google, IBM, Facebook (Meta), Microsoft, Apple и другие.