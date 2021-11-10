МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 ноября, снизилось на 4 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 267 тысяч, сообщило министерство труда страны. Инфляция в США ускорилась до максимума за 31 год

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 265 тысяч. Число заявок предшествовавшей недели было пересмотрено до 271 тысячи с 269 тысяч.

Кроме того, среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 7,25 тысяч с пересмотренного уровня прошлой недели — до 278 тысяч. Предыдущий показатель был пересмотрен до 285,25 тысячи с 284,75 тысячи.

В итоге общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 октября, выросло на 59 тысяч с показателя неделей ранее — до 2,16 миллиона человек. Показатель той недели был пересмотрен до 2,101 миллиона с 2,105 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.