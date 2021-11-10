МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Фьючерсы на индексы США снижаются перед выходом статданных

Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года.

Рост потребительских цен в США оказался и значительно больше прогноза — аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали годовую инфляцию на уровне 5,8% и 0,6% в октябре.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — по итогам октября в годовом исчислении составила 4,6%, в том числе 0,6% только за октябрь. Аналитики прогнозировали годовой показатель на уровне 4,3%, месячный — 0,4%.

Цены на продовольствие в США в октябре поднялись на 0,9%, на энергоносители — на 6,2%. В годовом исчислении продукты питания подорожали на 5,3%, а энергоносители — на 49,5%.