МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Формулы плавающих пошлин на экспорт из России зерновых культур и подсолнечного масла могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае роста цен на товары, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Путин примет участие в саммите АТЭС 12 ноября

Он указал, что в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых культур из РФ, предусматривается и отдельная квота для пшеницы.

"В случае значительного роста мировых цен, допустим, до 400 долларов за тонну и более, формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения", — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Что касается других категорий, правительством в 2021 году введены сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном сегменте. При этом, в случае возникновения тенденций резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло, размер демпферной пошлины будет оперативно пересмотрен в сторону увеличения", — указал министр.

Кроме того, Россия планирует ввести на первое полугодие 2022 года квоту на экспорт зерна из страны, причем отдельная квота будет предусмотрена для пшеницы, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельная квота на пшеницу", — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Размер квоты будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сельхозсезона", — добавил министр.