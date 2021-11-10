МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2022 году Россия может ввести квоту на импорт сахара и сахара-сырца. При этом он отметил, что дальнейшее сдерживание цен несет риски. Подсчитано, сколько сахара потребляют россияне

КВОТЫ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА

Патрушев также сообщил, что Россия планирует ввести на первое полугодие 2022 года квоту на экспорт зерна из страны. Причем отдельная квота будет предусмотрена для пшеницы.

"Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых, в рамках которой предусматривается отдельная квота на пшеницу", — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Размер квоты будет определен в конце года с учетом уточненного объема урожая, а также темпов экспорта в первом полугодии текущего сельхозсезона", — добавил министр.

Также, по словам Патрушева, формулы плавающих пошлин на экспорт из России зерновых культур и подсолнечного масла могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае роста цен на товары. Биржевая стоимость пшеницы превысила максимум за девять лет

Он указал, что в первом полугодии 2022 года планируется введение тарифной квоты на вывоз зерновых культур из РФ, предусматривается и отдельная квота для пшеницы. "В случае значительного роста мировых цен, допустим, до 400 долларов за тонну и более, формула расчета плавающей экспортной пошлины будет пересмотрена в сторону увеличения", — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Что касается других категорий, правительством в 2021 году введены сдерживающие пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также демпферная пошлина на вывоз подсолнечного масла. Принятые меры позволяют сохранять стабильные цены в указанном сегменте. При этом, в случае возникновения тенденций резкого роста цен на подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло, размер демпферной пошлины будет оперативно пересмотрен в сторону увеличения", — указал министр.

ВВОЗ ГОВЯДИНЫ

Кроме того, таможенная подкомиссия поддержала беспошлинный ввоз в РФ до 200 тысяч тонн замороженной говядины в течение 2022 года и до 100 тысяч тонн свинины в течение первого полугодия 2022 года.

"Для поддержки перерабатывающей промышленности и стабилизации цен на мясную группу Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт замороженной свинины в размере до 100 тысяч тонн и замороженной говядины до 200 тысяч тонн. Данное решение рассмотрено и поддержано на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", — рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече президента РФ с членами правительства.

Он отметил, что Минэкономразвития направило предложение включить данный вопрос в повестку очередного заседания совета Евразийской экономической комиссии. Россельхозбанк назвал крупнейшего покупателя российской говядины

В свою очередь Минэкономразвития позднее раскрыло детали решения: "Планируется предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году в отношении ввозимой в РФ замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн. В отношении замороженной свинины планируется установить квоту не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года".

Условием для применения льготы будет целевое назначение — переработка мяса на территории РФ (по аналогии с действующей тарифной квотой на ввоз в РФ белого сахара), добавили в пресс-службе министерства.