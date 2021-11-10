МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минтранс России может предложить создать специальную государственную судоходную компанию для перевозки социально значимых грузов внутри страны, если каботажные перевозки продолжат расти при сохранении проблем с загрузкой портов Приморья, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Минтранс заявил о критическом состоянии общественного транспорта в России

"Если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно мы будем выходить с предложением о рассмотрении создания специализированной государственной судоходной компании под Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже, потому что сегодня это прерогатива частных компаний", — сказал Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщали РИА Новости участники отрасли, несмотря на загруженность портов Дальнего Востока каботажные перевозки в России организованы своевременно: внутрироссийские перевозки в приоритете и все снабжение выполняется.

По данным Минтранса РФ, вопросы доставки социально значимых грузов планируется решить уже к концу ноября, а в целом полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре.

Как пояснил Савельев на совещании, проблему с загрузкой в портах Дальнего Востока постараются решить силами частных компаний, однако возможный рост объёмов каботажных перевозок и может стать предпосылкой к созданию специальной компании.

"Учитывая сильное удорожание фрахта, они (частные компании – ред.) пока ищут суда более экономически выгодные для них, и из-за этого страдает каботажная перевозка на дальневосточном регионе", — заключил Савельев.

Он также выступил с предложением к стивидорным компаниям о введении приоритета для социально значимых грузов при погрузке в портах РФ. Минтранс хочет заключать с частниками соответствующие договоры. Минтранс предложил запретить "таксовать" нарушителям ПДД

"К сожалению, работа экспедиторских и стивидорных компаний – это рынок, и он находится вне зоны контроля морских властей РФ. Но, несмотря на это со стивидорными компаниями у нас заключает договор "Росморпорт" и мы сейчас … предложили в рабочем порядке добавить предложения о приоритете социально значимых грузов при погрузке и при работе в портах", — сказал Савельев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если стивидорные компании не согласятся с этим, у нас есть встречное предложение – это внести поправку в проект закона "О российских морских портах", но мы вернёмся к этому отдельно по итогам работы с ними", — заметил Савельев.

Помимо этого, Минтранс выступил с инициативой к стивидорным компаниям о введении приоритета для социально значимых грузов при погрузке в портах РФ, ведомство хочет заключать с частниками соответствующие договоры.

"К сожалению, работа экспедиторских и стивидорных компаний – это рынок, и он находится вне зоны контроля морских властей РФ. Но, несмотря на это со стивидорными компаниями у нас заключает договор "Росморпорт" и мы сейчас … предложили в рабочем порядке добавить предложения о приоритете социально значимых грузов при погрузке и при работе в портах", — сказал Савельев.

"Если стивидорные компании не согласятся с этим, у нас есть встречное предложение – это внести поправку в проект закона "О российских морских портах", но мы вернёмся к этому отдельно по итогам работы с ними", — заметил Савельев.

Увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загруженности дальневосточных портов преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне этого могут пострадать ближайшие регионы — Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области — так как товары могут застрять в пути надолго. По данным Минтранса РФ, вопросы доставки социально значимых грузов планируется решить уже к концу ноября, а в целом полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты РФ ожидается в декабре.

Министр транспорта положительно оценил работу приморских портовиков. "В морских портах Приморского края, здесь нет нареканий к работе стивидоров: под перевозки каботажного груза выделены отдельные причалы, складские площадки. Портовых мощностей на Дальнем Востоке на данный момент достаточно", — заявил Савельев.