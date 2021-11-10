МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Штрафы наложил мировой суд по статье 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области персональных данных). Представители соцсетей оспорили эти решения.

"Суд отклонил апелляционные жалобы, оставив решения без изменения", — сказали в суде.

Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Google — на 32,5 миллиона, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.