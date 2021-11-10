МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) предложила Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против еще ряда компаний, владеющих самолетами, которыми пользовался глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в том числе для полетов в РФ, заявил глава украинской спецслужбы Иван Баканов на брифинге в пятницу.

Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

"Собственники этих самолетов пытались изменить юридические компании, которые владеют этими самолетами. Поэтому мы снова промониторили этот процесс, обратились к СНБО для того, чтобы применить новые санкции к новым компаниям, которые используют эти же самолеты. Сейчас проходит смена собственников этих самолетов", — заявил Баканов.

По его словам, часть самолетов переоформляются на американские компании и один – на офшорную компанию.