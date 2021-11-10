МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост цен на мясо кур, яйца, гречневую крупу и сахар в России со 2 по 8 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло дорожало тем же темпом, следует из данных Росстата.

Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,41%, в том числе в 52 регионах — на 0,1-4,6%.

В девяти субъектах цены не изменились, еще в 24 — снизились на 0,1-2%. За предыдущую неделю, с 26 октября по 1 ноября, мясо кур подорожало на 0,57%, а с начала года по 8 ноября цена на него выросла на 26,89%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,99% (с 26 октября по 1 ноября — на 1,82%, а с начала года яйца выросли в цене на 6,91%). В 65 субъектах цены выросли на 0,1-2%, в восьми регионах — на 2,1-4,9%.

"В четырех субъектах цены не изменились. В восьми субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-4%", — указывает Росстат.

Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,56%, в том числе в 64 регионах страны — на 0,1-2,6%.

"В 10 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,3%", — сообщает статистическое ведомство. С 26 октября по 1 ноября цены на сахар выросли на 0,85%, а с начала года по 8 ноября — прибавили 7,25%.

Подсолнечное масло стало дороже на 0,16%, как и неделей ранее. В 46 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-6,7%, в 20 субъектах цены не изменились, в 19 — снизились на 0,1-1,6%. С начала года по 8 ноября подсолнечное масло подорожало на 6,62%.

Гречка с 2 по 8 ноября выросла в цене на 1,28%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,34%, а с начала года цены поднялись на 16,92%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,4% (за предыдущий период — на 0,54%, рост с начала года — на 7,41%), черный хлеб — на 0,68% (за предыдущий период — на 0,5%, с начала года — на 7,02%), макаронные изделия — на 0,88% (после роста на 0,47%, с начала года цены увеличились на 9,77%).

Вермишель повысилась в цене на 0,61% (за предыдущий период — увеличение на 0,39%, рост с начала года — 9,23%). Цены на белый хлеб выросли на 0,6% (неделей ранее — на 0,49%, рост с начала года — на 6,93%). Цены на рис увеличились на 0,58% (неделей ранее — на 0,76%, с начала года — выросли на 5,09%), на пшено — на 0,33% (за предыдущий период — на 0,48%, с начала года — уменьшились на 2,64%).

Темп прироста цен на огурцы, помидоры и картофель в России со 2 по 8 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако капуста дорожала более быстрыми темпами, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 0,5%. В частности, картофель подорожал на 0,82%, свежая белокочанная капуста — на 1,08%, огурцы — на 2,76%, помидоры — на 2,52%. В свою очередь, репчатый лук подешевел на 1,08%, морковь — на 0,33%, яблоки — на 0,5%.

С начала года к 8 ноября картофель в России подорожал на 51,56%, капуста — на 88,19%, лук — на 17,63%, морковь — на 30,01%, помидоры — на 5,67%. Огурцы с начала года подешевели на 16,53%, яблоки — на 5,44%.

За предыдущий период, с 26 октября по 1 ноября, картофель вырос в цене на 1,42%, капуста — на 0,1%, огурцы — на 9,66%, помидоры — на 5,27%. Лук тогда подешевел на 0,63%, морковь — на 0,33%, яблоки — на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,7%.

С 2 по 8 ноября в России выросли цены на сычужные сыры (на 0,7%), сливочное масло, сметану, жирный творог (на 0,5%), сосиски, сардельки, питьевое молоко, черный чай (на 0,4%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) на 0,3%, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье (на 0,2%), баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы, соль (на 0,1%).

В свою очередь цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,6%, на вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты и водку — на 0,1%.