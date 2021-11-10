МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России на 8 ноября замедлилась до 8,07%, тогда как до этого она непрерывно ускорялась два месяца подряд, следует из данных в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что на 1 ноября инфляция составляла 8,14% в годовом выражении.

По данным Росстата, недельная инфляция в России со 2 по 8 ноября замедлилась до 0,09% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 6,62%.

Министерство отметило снижение темпов роста цен в продовольственном сегменте, прежде всего, значительно замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, а также мясопродукты, яйца, сахар, муку.

В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.

В среду на совещании президента с членами правительства обсуждалась ситуация с обеспечением внутреннего рынка продовольственными товарами. С докладом выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.