МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай сельскохозяйственных культур в России в 2021 году вместе с мерами регулирования позволит стабилизировать цены на социально значимые продукты, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Мы ожидаем, что полученный урожай в комплексе с мерами регулирования позволит стабилизировать ценовую ситуацию на социально значимые продовольственные товары", — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Затрагивая тему озимого сева, министр указал, что он проведен на площади 18,6 миллиона гектаров (прогнозная площадь сева — 19,5 миллиона гектаров).

"Проблем с семенами, техникой и ГСМ у аграриев в настоящий момент мы не наблюдаем. В целях сохранения стабильности на рынке минеральных удобрений правительством принимается отдельный комплекс мер. … Рассчитываем, что в результате его реализации аграрии приобретут необходимый им объем удобрений по приемлемым ценам", — указал глава Минсельхоза.

Министерство ожидает, что урожай зерна в России в 2021 году в чистом весе составит более 123 миллионов тонн, сбор масличных прогнозируется на уровне 23 миллионов тонн. Урожай сахарной свеклы ожидается на уровне 40 миллионов тонн, овощей в организованном секторе — порядка 7 миллионов тонн.

"Что касается картофеля и овощей открытого грунта, помимо погодных факторов 2021 года, негативно сказавшихся на объемах, наметилась тенденция к системному сокращению их производства в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах — ред,). Отмечу, что традиционно бОльшая часть плодоовощной продукции и картофеля выращивается именно в хозяйствах населения", — сказал Патрушев.

"Для увеличения предложения такой продукции на рынке мы совместно с Минпромторгом и регионами организуем прямой сбыт мелкими производителями, включая личные подсобные хозяйства. Поставки будут осуществляться в торговые предприятия. Кроме того, конечно, продукция реализуется на ярмарках и рынках. Также считаем необходимым совместно с Минпромторгом дополнительно проработать вопрос перехода торговых сетей на долгосрочные контракты с производителями овощей и картофеля. Просим дать соответствующее поручение", — добавил он.