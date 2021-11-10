МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Молдавия перенасытила своей валютой (молдавским леем) Приднестровье, которое не знает, что с ними делать, заявил в эфире телеканала "Первый Приднестровский" зампредседателя Приднестровского республиканского банка (ПРБ – центробанк непризнанной республики) Алексей Мельник.

"В Приднестровье – переизбыток леев. Наши предприятия продают свой товар в Молдову, та расплачивается своей валютой. Из-за того, что продаем мы больше, чем покупаем у них – разница за год примерно 135 миллионов долларов в леевом эквиваленте. Больше, чем Приднестровью надо. И обменять эти леи на другую валюту – нельзя. Не дают банки Молдовы. Мы понимаем, что в дальнейшем данная ситуация будет только деградировать. Учитывая, что леи, которые поступают на территорию Приднестровья, в виде выручки невозможно будет конвертировать, то стоимость лея на территории Приднестровья будет снижаться по отношению к тем уровням, которые есть в Республике Молдова. В связи с этим торговля между Приднестровьем и Молдовой будет сворачиваться, причем очень быстро, поскольку торговля предполагает эквивалентный обмен", — заявил Мельник.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.