МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших энергокомпаний Европы, французской Engie, по итогам первых трёх кварталов увеличилась в годовом выражении на 18%, до 46,9 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Показателя чистой прибыли за январь-сентябрь Engie не представила.

Операционная прибыль Engie в отчетном периоде выросла на 23% к аналогичному периоду прошлого года и составила 5,3 миллиарда евро. Показатель EBITDA составил 7,6 миллиарда евро, что на 23% больше показателя за первый-третий кварталы прошлого года.

Компания также отмечает, что на конец сентября ее чистый долг вырос на 2,7 миллиарда евро к концу 2020 года, до 25,2 миллиарда.

По итогам года Engie ожидает, что ее чистая прибыль составит 3-3,2 миллиарда евро, а EBITDA – 10,8-11,2 миллиарда.

Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.