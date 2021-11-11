МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает целесообразным повысить минимальную ставку пошлины на экспорт из России лома черных металлов до 100 евро за тонну с текущих 70 евро, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Россия повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла

"В качестве демпфера внутренних цен на металлы Минпромторгом принят ряд регуляторных решений. Мы дважды в этом году поднимали ставку пошлины на экспорт лома черных металлов и сейчас она равна 70 евро за тонну. Это позволило снизить объемы его вывоза из страны и тем самым стабилизировать летом цену на арматуру", — сказал Евтухов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Замминистра указал, что себестоимость арматуры на две трети формируется именно металлом: строительная арматура на 65-75% делается именно из лома. "Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну", — добавил замглавы Минпромторга.

Правительство с 31 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов из России в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. Повышенные пошлины вводились на 180 дней. В конце июня было принято постановление, по которому минимальная ставка пошлины была повышена до 70 евро за тонну (процентная составляющая сохранена на уровне 5%) — согласно постановлению, эта ставка действует до 21 января 2022 года.