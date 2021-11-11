МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ отметил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в России в октябре, колебание цены связано, в том числе, со спекулятивной политикой трейдеров, заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Минпромторг рассматривает вариант сохранения пошлин на вывоз метпродукции

"В октябре вновь отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей. Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39%, с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС", — сказал Евтухов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

"Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров. Они выкупают объемы, закладывают свою маржу и продают по завышенным ценам", — добавил замминистра.

Он отметил, что при снижении цены на арматуру, как это было в августе, трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления. "По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты", — заявил замглавы Минпромторга.

Евтухов также указал, что, если цены у производителей необоснованно пойдут вверх, можно реализовать ряд мер. "Высокую разницу цены на продукцию у производителя и трейдеров, уверен, видят коллеги из ФАС России, которые внимательно следят за ситуацией. И в случае необходимости проведут комплексную проверку ценообразования на внутреннем рынке на металлопродукцию (горячекатаный лист, арматура) как у российских производителей, так и металлоторгующих компаний, в том числе торговых домов металлургических предприятий", — подчеркнул замминистра.

"В случае выявления фактов нарушения антимонопольного законодательства к нарушителям могут быть применены оборотные штрафы, а это влетит в копеечку тем, кто пытается спекулировать", — добавил он.