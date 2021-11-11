МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. С начала нынешнего года число самозанятых в России увеличилось в 2,4 раза, а обороты платежей за их работу выросли почти вчетверо. Среди них самый большой средний чек — у продавцов стройматериалов, а по общей выручке лидируют педагоги и консультанты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы исследования сервисов "СберУслуги" и "Юkassa", изучивших платежи, которые самозанятые принимали через "Юkassa" в январе-октябре в 2020 и 2021 годах. Эксперты развеяли популярные мифы о самозанятых

По данным исследования, за последние десять месяцев оборот платежей самозанятым увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов — в 3,6 раза. При этом число клиентов у самозанятых увеличилось в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. А средний чек на текущий момент составляет 1235 рублей — на 8% больше прошлогоднего показателя.

Две трети от общего оборота платежей в адрес самозанятых в январе-октябре нынешнего года приходится на педагогов и консультантов, десятая часть денег — на изготовителей и продавцов сувениров и товаров для хобби, примерно столько же — портных и сапожников.

По словам гендиректора компании ЮMoney Ивана Глазачева, самый высокий средний чек в нынешнем году был у продавцов строительных изделий и материалов — 13 тысяч рублей. На втором месте оказались продавцы ортопедические товары — 3700 рублей, на третьем — продавцы спортивных и туристических товаров со средним чеком в 3612 рублей.

Наиболее заметный рост продаж за минувшие десять месяцев наблюдался в сфере строительства и проектирования, где число заказов у самозанятых увеличилось в 57 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом у арендодателей число продаж возросло в 29 раз, у IT-специалистов, разрабатывающих и продающих ПО, — в 18 раз.