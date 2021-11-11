БЕРЛИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Врио главы МИД Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге заявил, что ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Песков жестко раскритиковал идею ввести санкции против Аэрофлота

По его словам, ЕС расширит и ужесточит свои санкции "против режима (президента Белоруссии Александра — ред.) Лукашенко". Решение об этом будет принято на СМИД в Брюсселе в понедельник. Планируется ввести санкции против лиц и компаний, "которые участвуют в целенаправленной контрабанде, причем повсюду в мире". Маас отметил, что дальнейшие варианты находятся в стадии обсуждения, например, расширение уже существующих и других санкций, прежде всего, экономических.