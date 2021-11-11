МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия сохраняет уверенность, что Верховный суд Великобритании вынесет решение в ее пользу по делу о евробондах Украины на 3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина. "Газпром" разместил девятый евробонд в евро

"Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями – компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени Российской Федерации (далее – Трасти), на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией", — сказано в сообщении.

В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям.

"Если Верховный суд Великобритании вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу Трасти и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Российская Федерация будет иметь право на возврат всей суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно. Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу Трасти", — отмечает Минфин.