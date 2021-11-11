МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-сентябре составил 26,16 миллиарда долларов, увеличившись на 47,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Профицит внешней торговли России за девять месяцев вырос в 1,7 раза

В том числе экспорт из РФ в США составил 13,374 миллиарда долларов (рост на 65,7%), импорт в Россию из Штатов — 12,786 миллиарда (увеличение на 32,6%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,7% с 4,4% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-сентябре вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 98,938 миллиарда долларов. В том числе экспорт из России в Китай вырос на 34,9% и составил 48,406 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 29,3%, до 50,532 миллиарда.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 17,8% с 18,5% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-сентябре составил 2,913 миллиарда долларов, увеличившись на 81,4% в годовом выражении.

В том числе экспорт из России в Иран составил 2,202 миллиарда долларов (рост в 2,1 раза), импорт в Россию из Ирана — 711,3 миллиона долларов (увеличение на 23,9%).

Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 0,5% с 0,4% годом ранее.