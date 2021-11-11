МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Киргизия, Катар и Мозамбик официально выходят на международный рынок торговли алмазами и бриллиантами – ожидается, что в пятницу они станут членами Кимберлийского процесса, рассказал журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Я ожидаю, что завтра на пленарной сессии мы поздравим со вступлением в Кимберлийский процесс трех новых государств: Мозамбик, Катар и Киргизию", – сказал он на брифинге в рамках проходящей в Москве пленарной сессии организации.

Моисеев пояснил, что для бизнеса этих стран это означает возможность легально продавать алмазы на международных рынках. "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов в октябре

Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Члены организации имеют возможность выдавать признаваемые миром сертификаты, подтверждающие легальное происхождение камней. Отсутствие таких сертификатов существенно усложняет работу на алмазном рынке, поскольку ни одна крупная компания не приобретет алмаз без такого подтверждения.

"Достаточно странно, что эти страны до сих пор не были участниками процесса. Потому что, к примеру, Мозамбик является страной, где есть значительные месторождения алмазов, Катар и Киргизия являются странами, в которых развита алмазообработка, торговля алмазами и ювелирная отрасль", — заявил Моисеев.

Он отметил, что Россия, которая в текущем году председательствует в Кимберлийском процессе, выступает за то, чтобы "всех максимально принимать в организацию". В противном случае, по словам замминистра, производители будут вынуждены уходить в "серую" зону.

"Надеюсь, завтра это решение будет окончательно принято. Во всяком случае сейчас оно полностью согласовано", — добавил он.