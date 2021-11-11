МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Крупные дорожные проекты в регионах могут быть выделены в отдельную пятилетнюю программу с опережающим финансированием, с такой инициативой выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правкомиссии по региональному развитию.

Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства России.

"Хуснуллин предложил выделить крупные региональные проекты в пятилетнюю программу, на реализацию которой будет предусмотрено опережающее финансирование", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

"В этом году Минфин активно поддерживал опережающее финансирование проектов. Это хорошая практика, которую мы и в следующем году продолжим", — приводятся слова вице-премьера.

Хуснуллин также призвал руководителей регионов оказывать максимальную помощь при реализации дорожных мегапроектов, таких как строительство участков автотрассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань с продолжением в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Говоря о других программах на ближайшие 5 лет, вице-премьер поручил Росавтодору определить, какие дороги в перспективе будут расширены до четырёх полос.