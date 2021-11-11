МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" планирует в следующем году увеличить добычу алмазов примерно до 33-34 миллионов карат, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора "Алросы" Алексей Филипповский.

Ранее в четверг компания повысила ориентир добычи на текущий год до 32,5 миллиона карат с 31,5 миллиона карат.

По словам Филипповского, более конкретные данные на 2022 год можно будет назвать к концу текущего года.

"Но в настоящее время мы видим в следующем году от 33 до 34 миллионов карат, в 2023 году показатель должен быть около 34 миллионов карат. И мы должны достичь нашего заявленного объема 35-36 миллионов где-то в 2025-2026 году", — сказал он.

В мае Филипповский озвучивал прогноз по добыче на 2022 год в диапазоне 32-33 миллиона карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.