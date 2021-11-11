МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Дочерние компании "Лукойла" — "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл Болгария" — злоупотребили своим доминирующим положением на топливном рынке страны, заявила комиссия по защите конкуренции (КЗК) Болгарии.

"Комиссия установила, что группа "Лукойл" обладает крупнейшей складской и связанной транспортной инфраструктурой, что делает ее доминирующим предприятием на рынке хранения автомобильного топлива… Компании группы ("Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл Болгария" — ред.) злоупотребили своим доминирующим положением", — говорится в сообщении ведомства.

КСК добавила, что эти компании не принимали топливо на своих складах, ограничивали доступ к налоговым складам и трубопроводам для импортного топлива.

Комиссия также посчитала, что эти действия представляют общую стратегию "Лукойла" и способствуют созданию препятствий для импорта топлива в страну. Это, по оценке ведомства, создает условия для доминирующего положения всего "Лукойла" на местном рынке топлива.

"Лукойл" может в течение 60 дней подать в КЗК свои возражения.

"Лукойл" работает в Болгарии с 1999 года. Среди дочерних предприятий компании — "Лукойл Нефтохим Бургас" (занимается нефтепереработкой и нефтехимией), "Лукойл Болгария" (занимается сбытом продукции нефтеперерабатывающего завода в Бургасе) и другие.