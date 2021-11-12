ПРАГА, 12 ноя — ПРАЙМ. Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Словакией пройдет в Братиславе 12 ноября с участием главы миннауки РФ Валерия Фалькова и вице-премьера и главы минэкономики Словакии Рихарда Сулика. Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии

В последнее время сотрудничество обеих стран развивается весьма динамично. В этом году 5-миллионная Словакия вышла на 10-е место среди партнеров РФ в Евросоюзе по товарообороту и на 8-е – по экспорту. Товарооборот между обеими странами за восемь месяцев этого года возрос на 37,7% и составил 4,21 миллиарда долларов. За этот же период на 43% вырос российский экспорт в Словакию и на 27% — импорт.

Помимо увеличившихся поставок в Словакию таких традиционных товаров из РФ, как черные металлы, органические химические соединения, нефть и нефтепродукты, торгпредство РФ в Братиславе отмечает также значительный рост поставок товаров бытового назначения. В частности, фармацевтических товаров из РФ за восемь месяцев этого года в Словакию поступило на 354% больше, чем за тот же период годом ранее, на 463% возросли поставки спортинвентаря, на 80% — мебели, на 30% — игрушек.

В свою очередь, за последние восемь месяцев выросли поставки в РФ произведенных в Словакии автомобилей, различного энергетического и электротехнического оборудования, приборов и инструментов, одежды и обуви.

По словам главы торгпредства РФ в Братиславе Сергея Ступаря, на заседании межправкомиссии ожидается широкое обсуждение темы разработки проектов двустороннего сотрудничества, в том числе связанных с локализацией производства, то есть фактическим переносом части производства в партнерскую страну.

В частности, в стадии реализации находится проект по строительству в России предприятия с полным циклом лесопереработки, есть большой интерес у словацких предпринимателей к созданию в России производств по выращиванию и переработке разных видов сельхозпродукции.

В свою очередь, словацкая фирма CSM в небольшом городке Тисовец готовит к запуску производство спецтехники с навесным гидравлическим оборудованием на базе шасси автомобилей "Камаз". Весьма интересен проект российской компании Aluma Boats из Ростова-на-Дону по созданию в Словакии алюминиевых моторных лодок, пользующихся большим спросом и в других странах Европы. А продукция ростовского завода "Ростсельмаш" бьет на местном рынке рекорды по продажам сельхозтехники.