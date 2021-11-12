МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января-сентября 2021 года составила 696 миллиардов рублей против убытка в 177 миллиардов рублей годом ранее, сообщила компания. "Роснефть" в третьем квартале увеличила добычу газа на 4,3%

"За девять месяцев 2021 года чистая прибыль составила 696 миллиардов рублей — рекордный показатель в истории компании", — отмечается в сообщении.

Показатель EBITDA за отчетный период увеличился почти вдвое, до 1,654 триллиона рублей.

"В третьем квартале 2021 года компания продемонстрировала высокие финансовые показатели. В отчетном периоде мы достигли нового исторического рекорда по показателю EBITDA на единицу добычи, а абсолютные значения EBITDA и свободного денежного потока стали максимальными за последние 12 кварталов. Чистая прибыль за 9 месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год, что дает основания говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров", — сообщает "Роснефть".

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Свободный денежный поток "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 880 миллиардов рублей.

"Свободный денежный поток за 9 месяцев 2021 года составил 880 миллиардов рублей (12 миллиардов долларов), увеличившись год к году в 2,5 раза. Рост свободного денежного потока по отношению к уровню 9 месяцев 2020 года связан со значительным ростом операционного дохода", — говорится в сообщении.

КАПЗАТРАТЫ

Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО в январе-сентябре текущего года увеличились на 21,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 689 миллиардов рублей.

"В третьем квартале 2021 года капитальные затраты в целом по компании составили 227 миллиардов рублей. За 9 месяцев 2021 года их объем достиг 689 миллиардов рублей, увеличившись на 21,1% год к году", — говорится в материалах "Роснефти". В фокусе отчетность "Роснефти"

Как пояснили в компании, рост в основном связан с реализацией проекта "Восток Ойл" на Таймыре и наращиванием производственной программы "Юганскнефтегаза".

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ

Роснефть" за январь-сентябрь сократила финансовый долг на 8,4 миллиарда долларов, а соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода снизилось до 1,3х.

"Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение финансовой устойчивости, позволила за 9 месяцев 2021 года снизить сумму чистого финансового долга и торговых обязательств на 8,4 миллиарда долларов. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3х, сократившись практически на четверть за отчетный квартал и в 1,8 раза с начала года", — говорится в сообщении "Роснефти".

В компании добавили, что высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается "благодаря сохранению низкой доли краткосрочной части долга и существенному объему ликвидных финансовых активов, кратно превышающим краткосрочную часть долга".

ПРОДАЖА ДОЛЕЙ

"Роснефть" продала долю в 5% в своем проекте "Восток Ойл" консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy за 3,5 миллиарда евро, говорится в отчете нефтекомпании.

"В сентябре 2021 года компания заключила сделку по продаже 5-процентной доли в ООО "Восток Ойл" за 3,5 миллиарда евро (299 миллиардов рублей по курсу на дату получения денежных средств)", — говорится в отчете.