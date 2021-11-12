МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation намерен разделиться на три компании, которые будут отвечать за инфраструктурные решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях, сообщила компания. Прибыль Toshiba в первом полугодии фингода выросла до $524 миллионов

"Toshiba объявила сегодня о своем намерении разделиться на три отдельные компании", — говорится в релизе.

Infrastructure Service Co. будет отвечать за инфраструктурные системы и решения, цифровые решения, а также за аккумуляторные батареи. Device Co. будет развивать сектор силовых полупроводников, электронных устройств и хранилищ, жестких дисков большой емкости и аналоговых интегральных схем. Третья компания Toshiba будет владеть долей в Kioxia Holdings Corporation (KHC) и Toshiba Tec Corporation.

Разделение компаний на узкопрофильные будет способствовать более гибкому принятию решений и более экономичной структуре затрат.

Компания ожидает, что разделение завершится ко второй половине 2023 финансового года. Финансовые год Toshiba рассчитывает с апреля по март.

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов. Штат компании превышает 118 тысяч человек.