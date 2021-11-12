МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) планирует выделить в отдельную компанию свой потребительский бизнес как минимум в течение полутора лет, следует из релиза компании. Toshiba разделится на три компании

"Johnson & Johnson сегодня объявила о намерении отделить свой бизнес (занимающийся производством товаров для обеспечения — ред.) здоровья потребителей и создать из него публичную компанию", — сообщила компания.

Как отмечает J&J, разделение компании приведет к созданию двух мировых лидеров, которые смогут реализовывать более узконаправленные бизнес-стратегии.

"Мы считаем, что новая компания станет мировым лидером в области… здоровья потребителей, а оптимизированная корпоративная структура обеспечит ей гибкость для расширения своего портфеля брендов и внедрения инноваций в новые продукты", — отметил гендиректор компании Алекс Горски (Alex Gorsky).

Компания также сообщила, что с 3 января Горски передаст свои полномочия Хоакину Дуато (Joaquin Duato).

Johnson & Johnson основана в 1886 году, включает 265 компаний в 60 странах, в которых работают более 126 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и медицинских изделий и оборудования. В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach. На территории РФ в составе группы компаний J&J действует ООО "Джонсон & Джонсон".