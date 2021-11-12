БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидается, что на заседании в понедельник совет министров иностранных дел стран ЕС расширит санкционный режим против Белоруссии без обсуждения, рассказал журналистам источник в ЕС. В Еврокомиссии оценили угрозы Лукашенко о приостановке транзита газа

"Министры в понедельник одобрят. Не будет дискуссии", — сказал он о санкционном режиме по Белоруссии.

В санкционный режим будет добавлен новый критерий — за причастность к потоку мигрантов через страну в Евросоюз, отмечает собеседник журналистов. Санкции по этому критерию могут налагаться как на физических, так и на юридических лиц, пояснил он.

Однако решений по конкретному списку лиц не планируется.