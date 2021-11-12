Индекс потребительских настроений в США в ноябре неожиданно снизился до 66,8 пункта
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 66,8 пункта с октябрьских 71,7 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 72,4 пункта.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 73,2 пункта с 77,7 пункта в октябре, а индекс экономических ожиданий — до 62,8 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
https://1prime.ru/state_regulation/20211112/835203282.html