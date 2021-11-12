МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 66,8 пункта с октябрьских 71,7 пункта, сообщается на сайте университета. Johnson & Johnson разделится на две компании

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 72,4 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 73,2 пункта с 77,7 пункта в октябре, а индекс экономических ожиданий — до 62,8 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.