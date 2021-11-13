МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ключевые проблемы при доставке скоропортящихся грузов по железной дороге из России в Китай — непрозрачная политика, техническая неготовность Китая к перевозке рефрижераторных контейнеров и уже ставшие традиционными ковидные ограничения на границе, из-за которых российские экспортеры сталкиваются с задержками, рассказал РИА Новости член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков. Минсельхоз сообщил об увеличении пошлины на экспорт пшеницы

Как ранее сообщали агентству в "РЖД Логистике" (входит в РЖД), поставка скоропортящихся грузов российского производства в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по сути невозможна, граница для них закрыта. При этом перед отправлением требуется дезинфекция всех видов сельхозпродукции. При этом, по словам Вострикова, широкая номенклатура российской продукции интересна Китаю, куда грузы по железной дороге отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

"Правда, ситуация омрачается отсутствием четкой политики Китая по пропуску грузов из-за пандемии (ковида — ред.). Какие-то железнодорожные погранпереходы принимают, а какие-то вообще запрещают ввоз рефконтейнеров через границу. От чего это зависит – не очень понятно. Порты работают, но система работы и пропуска непрозрачная. Часто рефконтейнеры просто отставляют на две-три недели на карантин", — утверждает собеседник агентства.

"Таким образом, в данный момент совершаются мультимодальные перевозки через порты Дальнего Востока в Китай, а также экспорт рыбы из Владивостока в Хуньчунь по сухопутному погранпереходу. Существует нерегулярный объем поставок грузов через Монголию в Китай", — сообщил Востриков.

По его словам, также затрудняет доставку отсутствие возможности перевозить скоропортящиеся грузы по железной дороге в обычных рефрижераторных контейнерах. "Китайские железные дороги сильно отстают от РФ и технически не готовы к перевозке рефконтейнеров. Их сцепы архаичны, и их сильно не хватает", — отмечает эксперт. Еще одна проблема – ковидные ограничения, мешающие доставке грузов в китайские порты и через сухопутные погранпереходы.

Что же касается доставки такой продукции в Европу, то сейчас такие перевозки организуются, в основном, автомобильным и морским транспортом. Ввиду небольшого расстояния от основных точек производства до рынка сбыта перевозить такие грузы по железной дороге зачастую неэффективно. "Однако в текущем году начали развиваться перевозки с использованием железнодорожного транспорта. Например, впервые из Владивостока через Санкт-Петербург в Европу поехала рыба, которую доставили до порта в рефконтейнерах по железной дороге", — заключил эксперт.