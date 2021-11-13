МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. У президента Белоруссии Александра Лукашенко братские и теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, рассказал белорусский лидер в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Путин высказался об угрозах Минска перекрыть транзит газа в ЕС

"Мы с ним на "ты" всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним", — сказал Лукашенко, добавив, что у него с Путиным похожий взгляд на действительность.

Лукашенко также заявил, что несмотря на наличие споров по энергоносителям, Белоруссия всегда считала важными вопросы безопасности и обороны в отношениях двух стран.

"Как бы мы ни спорили за нефть, газ, цены на энергоносители, разные были времена, но оборона и безопасность — это святое", — сказал он.