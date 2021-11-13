ГЛАЗГО, 13 ноя — ПРАЙМ. Участники международной конференции по климату объявили основные направления вложений денег в ближайшее время, это проекты по климатической нейтральности, леса, помощь развивающимся странам в адаптации, инвестиции в города и "чистый" транспорт. В немецкой партии "Зеленые" заявили о важности газа для страны

Международные переговоры по климату под эгидой ООН проходили в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В этот период страны не только вели переговоры в рамках Парижского соглашения (ПС), но и обозначали свои финансовые возможности и цели вложений, чтобы не допустить потепление выше 1,5 градусов до 2100 года. Кроме стран, деньги намерены выделять компании, города и отдельные провинции.

"Обещания, финансовые коалиций и фонды, которые организуют и мобилизуют на климатических переговорах, говорят в целом о финансах, но не уточняют, какая часть будет грантами (невозвратными инвестициями, а какая кредитами), насколько страны должны увеличивать финансирования. Похвально, что выделяют, но хотелось бы, чтобы это было записано в ПС, а пока договориться не удалось", — пояснил РИА Новости руководитель программы "Климат и экология" Алексей Кокорин в кулуарах COP26.

НУЛЕВОЙ ТРАНСПОРТ

Тема нулевых выбросов от автотранспорта поднималась на сегменте высокого уровня на COP26, в котором принимали участие главы государств и премьер-министры. 30 стран мира договорились направить усилия на снижение выбросов от автотранспорта до нуля. Россия не вошла в эту коалицию.

Что касается денег, то пока заявлений об инвестициях не много. Всемирный банк намерен вложить 200 миллионов долларов США в течение ближайших десяти лет в развитие низкоуглеродных транспортных систем. Инвестиции получат Индия, Руанда, Кения, а также несколько других государств, ситуация с транспортом в которых требует немедленных действий.

Кроме того, 19 государств намерены поддержать создание "зеленых транспортных коридоров" – маршрутов доставки с нулевым уровнем выбросов между двумя портами. Это потребует перейти на суда с нулевым уровнем выбросов и создать инфраструктура для альтернативного топлива и зарядки в портах.

Великобритания обязалась взяла на себя обязательство прекратить продажу большинства новых дизельных грузовиков в период с 2035 по 2040 год, тем самым, стимулируя переход на низкоуглеродные виды транспорта.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

Одной из главных тем COP26 стали леса. На саммите мировых лидеров был создан альянс правительств, бизнеса, финансовых и негосударственных организаций "Действия в отношении лесов и землепользования". Более 130 лидеров, представляющих более 90% лесов мира, обязались работать вместе, чтобы остановить, обратить вспять потерю лесов и деградацию земель к 2030 году. Во исполнение своих намерений страны, в том числе Россия, подписали Декларацию лидеров Глазго о лесах и землепользовании.

В поддержку своих намерений 12 стран, в том числе Канада, ЕС, Япония и Норвегия, пообещали направить 12 миллиардов долларов США на финансирование лесных климатических проектов в период с 2021 по 2025 годы. Особое внимание в целях, на которые будут направлены деньги, уделяются сохранению лесов, важных для коренных народов мира.

Позднее Великобритания объявила, что направит 500 миллионов фунтов на программы восстановления лесов. Замглавы Минприроды, член делегации РФ на COP26 отметил РИА Новости, что Россия ежегодно будет тратить 14 миллиардов на защиту лесов от пожаров, а также намерена вкладывать деньги в восстановление и сохранение лесов. Эксперт назвал "зеленую" повестку Байдена причиной роста цен на топливо

ЕЩЕ БОЛЬШЕ АДАПТАЦИИ

Новые обязательства по финансированию программ адаптации к изменению климата взяли на себя правительства Великобритании, Испании, Японии, Австралии, Норвегии, Ирландии и Люксембурга. Они основаны на предварительных договоренностях перед COP26 и предполагают, что 100 миллиардов долларов США будут ежегодно мобилизованы на проекты адаптации. Именно слово мобилизация, которое подразумевает кредиты, гранты или другие финансовые инструменты вызывает много вопросов, потому что развивающимся странам крайне сложно брать кредиты под климатические проекты.

Фонд адаптации (Adaptation Fund) сумел на COP26 утроить сумму, которая будет направлена на проекты по адаптации к изменениям климата самых уязвимых стран и групп населения планеты.

16 доноров направят 356 миллионов долларов США на поддержку проектов фонда. Впервые в этом году донорами фонда стали США и Канада. Фонд не уточняет, до какого срока будут потрачены выделенные финансы, а заявляет только собранную у доноров сумму.

С 2010 года Адаптационный фонд выделил почти 878 миллионов долларов США на проекты и программы по адаптации к изменению климата.

В Глазго 12 стран-доноров пообещали 413 миллионов долларов новому фонду поддержки стран, которые больше всего пострадают от изменения климата (LDSF). В число доноров вошли Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Швеция, Швейцария и США.

Фонд LDCF является единственным специализированным источником средств для обеспечения устойчивости к изменению климата для 46 наименее развитых стран. Эти страны менее остальных отвечают за выбросы СО2 в атмосферу, но сталкиваются с самыми негативными последствиями изменения климата.

Кроме того Великобритания намерена направить на проекты адаптации 290 миллионов фунтов, из которых 271 миллион пойдут на проекты в Азии.

КЛИМАТ И ГОРОДА

Города генерируют до 70% мировых выбросов СО2 от энергетического сектора. То также транспорт, промышленность, домохозяйства — все требует обновления и перехода на низкоуглеродные технологии.

Поэтому в Глазго была принята новая программа климатических действий в городах (UCAP). Про то, сколько денег будет вложено в программу заявила только Великобритания. Она намерена выделить 27,5 миллиона фунтов в ближайшие годы. Деньги программы получат города Африки, Азии и Латинской Америки для снижения своих выбросов СО2. Ожидается, что к 2050 году города обновят за счет британских финансов свою инфраструктуру.

Также в рамках COP26 процесс климатических действий в городах поддержало содружество городов C40, куда входит и Москва. Пока у столицы России одна подписанная декларация — "Зеленых и здоровых улиц", которая ставит приоритет пешеходного движения и безопасности на дорогах города. Для сравнения Париж, который также входит в группу C40 продекларировал "зеленые" действия в десяти направлениях, в том числе, в стремлении стать климатически нейтральным, перейти на возобновляемые источники энергии и сохранять природу в городе.

ДЕНЬГИ НА ГЕНДЕР

Согласно концепции устойчивого развития, на 17 целей которой ориентируются страны ООН, равные права для всех гендеров являются неотъемлемой частью будущего человечества. Особенной проблемой признается большую уязвимость женщин из-за наступающих климатических изменений. Женщины в большей степени связаны с природой и окружающей средой, поэтому ее изменение влияет на них сильнее.

Дабы компенсировать эту несправедливость страны в рамках климатических переговоров выделяют специальные средства. На COP26 Канада пообещала, что 80% из 5,3 миллиарда долларов США климатических инвестиций, будут направлены на гендерные проекты. Великобритания выделит на такие проекты 165 миллионов долларов фунтов, а США — 34 миллиона долларов США. Saudi Aramco будет развивать производство "зеленой" энергетики

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Несмотря на то, что роль сельского хозяйства в адаптации к изменениям климата признается участниками переговорного процесса, только Великобритания заявила на 65 миллионах фунтов в развивающиеся страны на поддержку перехода к устойчивым экономическим практикам.

СТРЕМЛЕНИЕ К НУЛЮ

Отдельная категория проектов и инвестиций касается проектов, направленных на снижение выбросов СО2.

Развивающимся странам Южной Африки пообещали дать доступ, не уточняя, означает это кредиты или гранты, к 8,5 миллиарда долларов США для перехода к чистой энергии.

Кроме того, 130 триллионов долларов из частных финансовый институтов также пойдут на достижение цели климатической нейтральности.

Как пояснил РИА Новости доцент Высшей школы экономики Игорь Макаров, в заявленных на COP26 вложениях не так много денег, которые ранее не содержались в планах государств или бизнеса, которые уже были расписаны на климатические проекты. Выделение денег и проекты носят добровольных характер, для формирования полноценной системы климатических финансов нужны действующие финансовые механизмы в Парижском соглашении. Их развитие идет, но пока не слишком быстрыми темпами.