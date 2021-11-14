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Блинкен обсудил с китайским коллегой восстановление мирового ВВП
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своим китайским коллегой Ван И восстановление мирового ВВП в свете инфляции и нарушений в цепочке поставок, заявил госдепартамент... ПРАЙМ, 14.11.2021
макроэкономика, экономика, новости, сша, китай, мировой ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своим китайским коллегой Ван И восстановление мирового ВВП в свете инфляции и нарушений в цепочке поставок, заявил госдепартамент.
"Госсекретарь подчеркнул, что важно предпринять меры для обеспечения того, чтобы глобальное наличие энергоресурсов и волатильность цен не подвергли риску восстановление мировой экономики", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.
На понедельник намечен саммит США-КНР.