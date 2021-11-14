ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил со своим китайским коллегой Ван И восстановление мирового ВВП в свете инфляции и нарушений в цепочке поставок, заявил госдепартамент. Китай призывал компании США противостоять принятию антикитайских законов

"Госсекретарь подчеркнул, что важно предпринять меры для обеспечения того, чтобы глобальное наличие энергоресурсов и волатильность цен не подвергли риску восстановление мировой экономики", — говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

На понедельник намечен саммит США-КНР.