ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. США готовы рассматривать снижение введенных Трампом пошлин против КНР, заявила министр финансов Джанет Йеллен. "Такого не было и в войну". Америка столкнулась с неожиданным вызовом

"Как говорила торговый представитель США Кэтрин Тай, мы вновь изучаем первую фазу торговой сделки (с КНР) и признаем запрос на сокращение тарифов в некоторых областях. Это совершенно точно рассматривается", — сказала Йеллен в интервью CBS.

Администрация Дональда Трампа ввела разнообразные пошлины на сталь, алюминий и ряд товаров из КНР, что вызвало инфляционное давление на потребительском рынке США.

Эти пошлины затрагивают импорт в США на общую сумму более 400 миллиардов долларов в год и, по разным оценкам, могут обходиться потребителям более чем в 50 миллиардов долларов.