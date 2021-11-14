ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в США, которая держится на 30-летнем максимуме, скорее всего будет временной, заявил член совета ФРС, руководитель Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. Россиянам дали совет, во что инвестировать перед Новым годом

"Математические расчеты говорят, что, вероятно, увидим кое-где более высокие показатели (инфляции) на протяжении последующих несколько месяцев и что потом они, вероятно, начнут снижаться", — сказал Кашкари в эфире CBS.

Он предостерег от поспешных действий по борьбе с инфляцией.

"Мое мнение таково, что нам не следует чрезмерно реагировать на некоторые временные факторы, даже несмотря на то, что они причиняют реальную боль", — сказал Кашкари.

Аналитики предсказывают, что ФРС в 2022 году может вернуться к повышению учетной ставки, которую она держит на минимальном уровне с начала пандемии коронавируса.