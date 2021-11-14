ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в США, которая держится на 30-летнем максимуме, скорее всего будет временной, заявил член совета ФРС, руководитель Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.
"Математические расчеты говорят, что, вероятно, увидим кое-где более высокие показатели (инфляции) на протяжении последующих несколько месяцев и что потом они, вероятно, начнут снижаться", — сказал Кашкари в эфире CBS.
Он предостерег от поспешных действий по борьбе с инфляцией.
"Мое мнение таково, что нам не следует чрезмерно реагировать на некоторые временные факторы, даже несмотря на то, что они причиняют реальную боль", — сказал Кашкари.
Аналитики предсказывают, что ФРС в 2022 году может вернуться к повышению учетной ставки, которую она держит на минимальном уровне с начала пандемии коронавируса.