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Большинство американцев негативно оценили состояние экономики США
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Большинство граждан США (70%) негативно оценивают нынешнее состояние экономики страны, следует из опроса газеты Washington Post и телеканала ABC. Согласно опросу, 70% опрошенных... ПРАЙМ, 14.11.2021
экономика, мировая экономика, новости, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Большинство граждан США (70%) негативно оценивают нынешнее состояние экономики страны, следует из опроса газеты Washington Post и телеканала ABC.
Согласно опросу, 70% опрошенных охарактеризовали состояние экономики как "не очень хорошее" или "плохое". Менее трети американцев (29%) довольны экономической ситуацией в стране.
Как считают 48% опрошенных, президент США Джо Байден виноват в росте инфляции, 50% полагают, что его вина незначительна или отсутствует.
Опрос проводился по телефону 7-10 ноября 2021 года, в нем принял участие 1001 человек. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.