ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Большинство граждан США (70%) негативно оценивают нынешнее состояние экономики страны, следует из опроса газеты Washington Post и телеканала ABC. В ФРС вновь заверяют, что инфляция будет временной

Согласно опросу, 70% опрошенных охарактеризовали состояние экономики как "не очень хорошее" или "плохое". Менее трети американцев (29%) довольны экономической ситуацией в стране.

Как считают 48% опрошенных, президент США Джо Байден виноват в росте инфляции, 50% полагают, что его вина незначительна или отсутствует.

Опрос проводился по телефону 7-10 ноября 2021 года, в нем принял участие 1001 человек. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.