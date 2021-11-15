ПЕКИН, 15 ноя — ПРАЙМ. Промышленное производство в Китае в октябре 2021 года выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Пекинская фондовая биржа официально запущена

Показатель оказался несколько выше прогнозов аналитиков, которые ожидали снижение до 3% с 3,1% месяцем ранее. По итогам 10 месяцев 2021 года показатель вырос на 10,9%.

Объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 6% по сравнению с октябрем прошлого года, в обрабатывающей – на 2,5%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 11,1%.

Производство 10 видов цветных металлов в октябре в годовом выражении сократилось на 2,6%, составив 5,26 миллиона тонн. Также снизился показатель производства автомобилей, в октябре в стране были произведены 2,344 миллиона автомобилей, что на 8,3% меньше, чем в октябре прошлого года, в том числе было произведено 408 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, рост в годовом выражении составил 127,9%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 10 месяцев 2021 года вырос на 14,9%, составив 35,851 триллиона юаней (5,6 триллиона долларов).

Рост показателя в сравнении с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года составил 8,1%.

В городах за первые десять месяцев 2021 года розничные продажи выросли на 15%, составив 31,09 триллиона юаней (4,8 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 14,4% — до 4,75 триллиона юаней (744,7 миллиарда долларов).

Отдельно в октябре объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 4,9% по сравнению с октябрем прошлого года и составил 4,045 триллиона юаней (633,8 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи за отчетный период выросли на 17,4% по сравнению с январем-октябрем 2020 года, достигнув 10,376 триллиона юаней (1,62 триллиона долларов). За отчетный период розничные онлайн-продажи физических товаров выросли на 14,6% в годовом выражении, составив 8,49 триллиона юаней (1,3 триллиона долларов).

По итогам 2020 года объем розничных продаж сократился на 3,9%, составив 39,2 триллиона юаней (около 6 триллионов долларов). При этом рост розничных онлайн-продаж составил 10,9%, достигнув 11,76 триллиона юаней (1,81 триллиона долларов).

РЫНОК ТРУДА

В Китае по итогам 10 месяцев 2021 года были созданы 11,33 миллиона новых рабочих мест, годовой план выполнен досрочно.

"С января по октябрь 2021 года в городах и поселках городского типа Китая было создано 11,33 миллиона новых рабочих мест, годовой план выполнен досрочно. Отдельно в октябре уровень зарегистрированной городской безработицы составил 4,9%, показатель остался на уровне сентября, и на 0,4 процентных пункта ниже, чем за тот же период 2020 года", — говорится в докладе ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составляет 14,2% и 4,2% соответственно.

Согласно статистике, сотрудники различных предприятий по всей стране в октябре в среднем работали по 48,6 часа в неделю, что на 0,8 часа больше, чем в сентябре.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2020 года составил 5,6%, что практически совпало с ожиданиями властей в 5,5%, было создано 11,86 миллиона новых рабочих мест. Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае в 2021 году составит около 5,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест.