МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Более четверти российских работодателей, планирующих вернуть сотрудников в офис после улучшения эпидемиологической ситуации, хотят полностью отказаться от удаленного формата работы, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Желающих работать по гибридному графику стало в России в 1,5 раза больше

Исследование основано на результатах опроса 1000 представителей компаний из всех регионов России.

"Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников", — сказано в исследовании.

Работу в офисе для своих сотрудников планируют вернуть 48% опрошенных работодателей. Около 14% представителей компаний частично вернут сотрудников в офисы. А каждый пятый респондент указал, что после улучшения ситуации с коронавирусом режим работы не изменится или будет введен гибридный формат.

В половине компаний, которые не планируют полностью возвращать сотрудников в офисы, 10% штата продолжат работать удаленно. "Еще 12% респондентов указали, что оставят работать в дистанционном формате 10-30% сотрудников, а 31% компаний — 30-50% работников. Еще 7% опрошенных рассказали, что оставят на удаленке более 50% штата", — говорится в исследовании.

Менее половины сотрудников компаний находятся на удаленной работе у 78% респондентов. Более 75% штата работают удаленно почти у каждого восьмого опрошенного, а 50-75% сотрудников работают из дома в каждой одиннадцатой организации.

Практически каждая третья компания активно мотивирует своих сотрудников к вакцинации от коронавируса: 21% дают дополнительный выходной, 5% — выплачивают премии, 10% — поощряют устно. Почти четверть работодателей уверены, что необходимо поощрять работников за вакцинацию, но пока они этого не делают; 38%, напротив, не считают, что должны дополнительно мотивировать работников делать прививку.