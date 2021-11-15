ДУБАЙ, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия, несмотря на пандемию, уже подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021. СМИ: Союзники США против принципа неприменения ядерного оружия первыми

Как сообщила ранее пресс-служба "Рособоронэкспорта", только за время работы летних оружейных выставок типа МАКС, Армия-2021 были заключены 30 контрактов на сумму более 3 миллиардов евро.

"Несмотря на трудности, вызванные пандемией, взаимодействие с нашими партнерами устойчивое и конструктивное. Объем новых контрактов превысил 10 миллиардов долларов, что обеспечивает стабильность портфеля заказов, который находится на уровне 55 миллиардов долларов", — сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что предварительные оценки результатов ВТС в текущем году показывают, что контрактные обязательства выполняются в соответствии с утвержденными графиками и предпосылок для невыполнения плановых заданий не наблюдается.