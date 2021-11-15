ДУБАЙ, 15 ноя ПРАЙМ. "Ростех" рассчитывает, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выйдет на прибыль к 2024 году, сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Чемезов: цены на автомобили Lada остаются максимально умеренными

Отвечая на вопрос, заложен ли в программе финансового оздоровления ОАК выход на прибыль, Чемезов сказал: "Да, должны выйти на прибыль". Отвечая на уточняющий вопрос, на какие сроки ориентир, он сказал: "На 2024".

Чистый убыток ОАК по МСФО в прошлом году вырос примерно в 2,7 раза, до 165,589 миллиарда рублей.

ДОЛГИ ОАК

По словам Чемезова, ОАК закрыла все критичные долги, сегодняшние кредиты на 250 миллиардов рублей обслуживаются в рабочем порядке.

"Как такового необслуживаемого долга у нас уже нет. Мы фактически закрыли все критичные долги. Все сегодняшние кредиты, которые есть, обслуживаются в рабочем порядке", — сказал Чемезов, комментируя долги ОАК.

Отвечая на вопрос, какая сумма обслуживается, он сказал: "Порядка 250 миллиардов рублей".

Чемезов добавил, что в программе финансового оздоровления ОАК есть долги, которые реструктурированы на 15 лет, они пойдут под 2% годовых. "Все равно их тоже надо закрывать. Все эти долги, они обслуживаются и некритичны", — пояснил он.

В марте 2021 года в "Ростехе" заявили, что госкорпорация выделила ОАК более 30 миллиардов рублей в виде льготных займов на покрытие долгов, также были выданы поручительства корпорации на общую сумму свыше 210 миллиардов рублей. В июне Чемезов в интервью РБК сообщал, что долги ОАК банкам с момента ее входа в "Ростех" снизились на 46%, до 327 миллиардов рублей.