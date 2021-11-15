2021-11-15T13:27:00+03:00
2021-11-15T13:33:06+03:00
2021-11-15T13:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211115/835218223.html
Путин: нельзя допускать необоснованного завышения цен при постройке дорог
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент РФ на встрече с председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко отметил, что следует делать все необходимое, чтобы не допускать... ПРАЙМ, 15.11.2021
экономика, новости, владимир путин, дороги, строительство
https://1prime.ru/images/83509/27/835092773.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83509/27/835092773.jpg
https://1prime.ru/images/83509/27/835092769.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83509/27/835092769.jpg
https://1prime.ru/images/83509/26/835092624.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83509/26/835092624.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ на встрече с председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко отметил, что следует делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России.
"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", — сказал Путин.
Также он призвал Петушенко обратить внимание на устранение бюрократических процедур и стоимость дорожного строительства. По словам президента, надо внимательно посмотреть на бюрократическую составляющую деятельности самого аппарата и нормативное регулирование, даже внутри компании.
Глава Автодора отметил, что вопрос трудовых ресурсов га строительстве трассы М-12 является одним из самых сложных. Нужно принимать до 20 тысяч рабочих.
Новость дополняется