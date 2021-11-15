МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ на встрече с председателем правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко отметил, что следует делать все необходимое, чтобы не допускать необоснованного завышения стоимости строительства дорог в России.

"Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы, и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения", — сказал Путин.

Также он призвал Петушенко обратить внимание на устранение бюрократических процедур и стоимость дорожного строительства. По словам президента, надо внимательно посмотреть на бюрократическую составляющую деятельности самого аппарата и нормативное регулирование, даже внутри компании.

Глава Автодора отметил, что вопрос трудовых ресурсов га строительстве трассы М-12 является одним из самых сложных. Нужно принимать до 20 тысяч рабочих.

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